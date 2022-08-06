YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. GÜNCELLEME - Poşetteki domateslerin arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCELLEME - Poşetteki domateslerin arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

06.08.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, Elazığ-Bingöl karayolundaki kontrol noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçtaki M.K. ve H.Y'nin üstünü arayan ekipler H.Y'nin üzerinde 1,27 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Dedektör köpek "Alex" ile otomobilde yapılan aramada ise bir poşetteki domateslerin arasında 253,15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve başkalarına ait kimlik taşıdığı tespit edilen 2 şüpheliden H.Y'nin 2 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Poşetteki domateslerin arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildiPoşetteki domateslerin arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladıAlanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaretFener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaret
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:22
Öğle
12:34
İkindi
16:24
Akşam
19:37
Yatsı
21:06
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca...”

“İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Göğüslerinin büyümesini durduramıyor! Ameliyat olmazsa...

Göğüslerinin büyümesini durduramıyor! Ameliyat olmazsa...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.