GÜNCELLEME - Poşetteki domateslerin arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, Elazığ-Bingöl karayolundaki kontrol noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçtaki M.K. ve H.Y'nin üstünü arayan ekipler H.Y'nin üzerinde 1,27 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Dedektör köpek "Alex" ile otomobilde yapılan aramada ise bir poşetteki domateslerin arasında 253,15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve başkalarına ait kimlik taşıdığı tespit edilen 2 şüpheliden H.Y'nin 2 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

