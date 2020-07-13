YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. GÜNCELLEME - Rize-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

GÜNCELLEME - Rize-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

RİZE HABERLERİ  | 13.07.2020 18:09 | Son Güncelleme

GÜNCELLEME - Rize-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

RİZE (AA) - Rize'de etkili olan şiddetli yağış sonucu kapanan Rize-Erzurum kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

İkizdere ilçesinde sabah saatlerinde şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine İkizdere Deresi taştı.

Derenin getirdiği taş ve kaya parçalarının taşındığı Rize-Erzurum kara yolunda hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.

Yağış sebebiyle bölgedeki tarım arazilerinde de hasar meydana geldi, bazı dükkanlar ise küçük çaplı su baskınına uğradı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Karayolları, 20 ekibin 10 saatlik çalışması sonucu yolu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açtı.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanın ardından ulaşıma kapanan Rize–Erzurum kara yolunun, ekiplerce yürütülen yoğun çalışmalar sonucu çift taraflı ve kontrollü olarak ulaşıma açıldığı belirtildi.

Sağanağın bölgede etkisini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Halen yer yer etkili olan aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle Çayeli-Kaptanpaşa yolu ulaşıma kapanmış olup, bahsi geçen yolun açılabilmesi için Karayolları ekiplerince gerekli çalışmalar sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'En güzel ülkeye sahibim''En güzel ülkeye sahibim'
PARTNER Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

Kardeşini kurtarmak isterken parmağından oluyordu

Kardeşini kurtarmak isterken parmağından oluyordu

16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Trendyol'dan kamuoyu açıklaması:

Trendyol'dan kamuoyu açıklaması:

Rize Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
02:56
Sabah
04:50
Öğle
12:29
İkindi
16:27
Akşam
19:57
Yatsı
21:43

Rize Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Bedir Eczanesi
Merkez
Çamlıbel Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Ardesen
Şifa Eczanesi
Cayeli
Deniz Eczanesi
Findikli
Coşkun Eczanesi
Kalkandere
Barış Eczanesi
Pazar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.