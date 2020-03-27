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  4. GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

RİZE HABERLERİ  | 27.03.2020 22:42 | Son Güncelleme

KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

RİZE (AA) - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde A.R.H, yaklaşık 17 yıl önce boşandığı H.K'ye (46) silahla ateş etti.

Kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Üç çocuk annesi H.K'nin cenazesi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı ise çevredeki polisler tarafından gözaltına alındı. Zanlının İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Kadının eski eşi tarafından vurulması Rize

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