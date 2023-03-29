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Rize'de şiddetli fırtına etkili oldu

29.03.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü.

Rize'de şiddetli fırtına etkili oldu

İl merkezinde etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla bazı evlerin çatısı uçtu.

Dağdibi mevkisinde yola uçan çatı nedeniyle 3 araçta hasar oluştu. Bölgedeki yolun bir şeridi ulaşıma kapatılırken, ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.

Çatı uçması nedeniyle Gülbahar Mahallesi'nde elektrik direğinde hasar oluştu. Bir süre elektrik kesintisinin yaşandığı aynı mahallede 10 katlı evin çatısı, 5 katlı yan binanın giriş kapısı üzerine düştü.

Dursun Ali Camadan, olay anında evde 4 kişi bulunduğunu, şans eseri kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Pazar ilçesinde fırtına nedeniyle bazı evlerin çatılarından kopan parçalar yola düştü.

Çayeli ilçesine bağlı Habiboğlu köyünde 1, Gürgenli köyünde ise 2 evin çatısı uçtu. İlçe merkezinden Büyükköy beldesine ulaşımı sağlayan yolda ise 7 ağaç fırtına nedeniyle devrildi.

Hemşin ilçesine bağlı Levent köyünde de 1 evin çatısı uçtu.

Yetkililer, rüzgar ve fırtınanın devam edeceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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