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GÜNCELLEME - Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kadından biri öldü

12.06.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KADINLARDAN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yük taşımak için kullanılan teleferikten düşen iki kadından biri öldü, diğeri yaralandı.

İlçeye bağlı Zilkale köyünde ev ve arazilere ulaşmak için ilkel yöntemle kurulan teleferiğe binen Nuray Özdemir ve Sevda Bilaloğlu, halatın kopması sonucu sarp ve kayalık araziye düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, JAK, UMKE ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki kadın, ekipler tarafından bulundukları yerden alınarak Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nuray Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Sevda Bilaloğlu'nun ise tedavisi devam ediyor.

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