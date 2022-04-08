GÜNCELLEME - Sakarya'da ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta tapu meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla öldürdükten sonra kaçan Ç.G'nin (54) yakalanması için çalışma yürüttü.
Karasu ilçesinde dün saklandığı evin civarında yakalanan Ç.G. ile kendisine gizlenmesinde yardım eden M.T.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyet binasından geniş güvenlik önlemleri altında çıkarılan zanlılar, adliyeye götürüldü.
Şüpheli Ç.G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.T.T. ise serbest bırakıldı.
Katil zanlısının, ilk ifadesinde, olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
Ç.G, 5 Nisan'da, tapu meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'yi (31) tabancayla öldürmüş, ailenin diğer çocuğu balkonda saklanarak saldırıdan kurtulmuştu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz