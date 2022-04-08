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GÜNCELLEME - Sakarya'da ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren zanlı tutuklandı

08.04.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta tapu meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla öldürdükten sonra kaçan Ç.G'nin (54) yakalanması için çalışma yürüttü.

Karasu ilçesinde dün saklandığı evin civarında yakalanan Ç.G. ile kendisine gizlenmesinde yardım eden M.T.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyet binasından geniş güvenlik önlemleri altında çıkarılan zanlılar, adliyeye götürüldü.

Şüpheli Ç.G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.T.T. ise serbest bırakıldı.

Katil zanlısının, ilk ifadesinde, olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Ç.G, 5 Nisan'da, tapu meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'yi (31) tabancayla öldürmüş, ailenin diğer çocuğu balkonda saklanarak saldırıdan kurtulmuştu.

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