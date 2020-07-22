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GÜNCELLEME - Sakarya'da akaryakıt istasyonunda gasp anı kamerada

SAKARYA HABERLERİ  | 22.07.2020 16:19 | Son Güncelleme

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Sakarya'da bir akaryakıt istasyonu çalışanını silah zoruyla gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonuna maskeli şekilde gelen şüpheli, iş yeri çalışanından bir miktar parayı silah zoruyla gasbederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek kimliğini belirlediği şüpheli S.D'nin kaçtığı yeri tespit etti.

Zanlının kaçtığı otluk alanda yapılan temizlik çalışmasında, olayda kullanılan silah ve kıyafetler bulundu.

Çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada gasp anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda, maskeyle iş yerine giren şüphelinin, silah zoruyla çalışanın parasını gasbettiği, odadaki çekmeceleri de kontrol ettikten sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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