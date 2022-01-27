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GÜNCELLEME - Sakarya'da bir kişi evinde öldürüldü

27.01.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinayet şüphesiyle aranan iki zanlı gözaltına alındı İKİNCİ ZANLININ YAKALANMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bir kişi evinde başından tabancayla vurularak öldürüldü, iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, işe gelmeyen Erdem Özdemir'e ulaşamayan arkadaşları, Batakköy Mahallesi'ndeki yakınlarını aradı.

Eve girdiğinde Özdemir'i kanlar içerisinde bulan kardeşi, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Özdemir'in cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

İlk incelemede, Özdemir'in başından tabancayla vurulduğu belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Ö.K. ve A.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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