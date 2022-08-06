GÜNCELLEME - Sakarya'da boğulma tehlikesi geçiren genç kız hastanede öldü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayla Mahallesi'nde iki arkadaşıyla denize giren Nahide G. (15), kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra suda kayboldu.

Durumun fark edilmesi üzerine cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Nahide G, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nahide G, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın, Şırnak'ın Cizre ilçesinden arkadaşlarıyla mevsimlik tarım işçisi olarak ilçeye geldiği öğrenildi.

Nahide G'nin cenazesinin, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezinde otopsi işleminin ardından memleketi Cizre'ye gönderileceği belirtildi.

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