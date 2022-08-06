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GÜNCELLEME - Sakarya'da boğulma tehlikesi geçiren genç kız hastanede öldü

06.08.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GENÇ KIZIN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Sakarya'da boğulma tehlikesi geçiren genç kız hastanede öldü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayla Mahallesi'nde iki arkadaşıyla denize giren Nahide G. (15), kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra suda kayboldu.

Durumun fark edilmesi üzerine cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Nahide G, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nahide G, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın, Şırnak'ın Cizre ilçesinden arkadaşlarıyla mevsimlik tarım işçisi olarak ilçeye geldiği öğrenildi.

Nahide G'nin cenazesinin, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezinde otopsi işleminin ardından memleketi Cizre'ye gönderileceği belirtildi.

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