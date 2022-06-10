GÜNCELLEME - Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşine silahla ateş eden kişi yakalandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde karısına silahla ateş eden kişi yakalandı.

Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen E.E. (35) ile eşi M.E. (25), Sanat Sokağı'nda bir araya geldi. İkili sokakta yürürken E.E, belindeki ruhsatlı tabancasını çıkararak M.E'nin ayaklarına doğru ateş etti.

Olayda M.E. yaralanmazken, kurşunun yerden sektirdiği bir cismin isabet ettiği esnaf N.B. burnundan hafif yaralandı.

Gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle salıverildi.

