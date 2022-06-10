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GÜNCELLEME - Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşine silahla ateş eden kişi yakalandı

10.06.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde karısına silahla ateş eden kişi yakalandı.

Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen E.E. (35) ile eşi M.E. (25), Sanat Sokağı'nda bir araya geldi. İkili sokakta yürürken E.E, belindeki ruhsatlı tabancasını çıkararak M.E'nin ayaklarına doğru ateş etti.

Olayda M.E. yaralanmazken, kurşunun yerden sektirdiği bir cismin isabet ettiği esnaf N.B. burnundan hafif yaralandı.

Gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle salıverildi.

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Gözaltı silahlı saldırı

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