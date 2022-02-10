GÜNCELLEME - Sakarya'da genç kadın tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde tüfekle vurulmuş halde bulunan genç kadın yaşamını yitirdi, gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde bir apartmandan silah sesleri duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, daireye girdiklerinde D.K'yi (19) tüfekle vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen genç kadının cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

Polis, olaya ilişkin kadının arkadaşı olduğu öğrenilen M.C.B. (23) ve ev sahibi M.C'yi gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, D.K. ve M.C.B'nin Konya'dan ziyaret amaçlı Sakarya'ya geldiği, olay sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınacağı öğrenildi.



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