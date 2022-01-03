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GÜNCELLEME - Sakarya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

03.01.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karapürçek ilçesindeki olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Çeşmebaşı Mahallesi'nde karşılaşan İ.K. (27) ve A.Y. ile aralarında husumet bulunan A.Ç. (30), E.Ç. (24), B.Ç. (22), S.Ç. (21) ve O.Ç. (20) tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda A.Ç'nin silahla ateş etmesi sonucu İ.K. çenesinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.K, sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden A.Ç. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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