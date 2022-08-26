YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. GÜNCELLEME - Sakarya'da tır akülerinin içinde 53 kilogram esrar ile 48 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNCELLEME - Sakarya'da tır akülerinin içinde 53 kilogram esrar ile 48 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

26.08.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Sakarya'da tır akülerinin içinde 53 kilogram esrar ile 48 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tır akülerinin içine gizlenmiş 53 kilogram esrar ile 48 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi, yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde şüphe üzerine Suriye uyruklu Hatem Matar (24) idaresindeki 35 DD 3873 plakalı otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, otomobilin bagajında bulunan 6 tır aküsü içine gizlenmiş halde 53 kilogram takoz esrar ve 48 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da tır akülerinin içinde 53 kilogram esrar ile 48 bin uyuşturucu hap ele geçirildiSakarya'da tır akülerinin içinde 53 kilogram esrar ile 48 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
GÜNCELLEME 4 - Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklandıGÜNCELLEME 4 - Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklandı
GÜNCELLEME - Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındıGÜNCELLEME - Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
esrar uyuşturucu operasyonu Captagon arama

Sakarya Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:40
Sabah
06:12
Öğle
13:05
İkindi
16:49
Akşam
19:49
Yatsı
21:14
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uçağın camı birden çatladı! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Uçağın camı birden çatladı! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Markette cinsel tacize uğradı! Kıyafeti uygunsuz bulununca...

Markette cinsel tacize uğradı! Kıyafeti uygunsuz bulununca...

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.