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GÜNCELLEME - Sakarya'da yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 20 kişi yaralandı

19.12.2021 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü YARALI SAYISI VE DETAY EKLENDİ

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Otoyolun Sapanca mevkisinde S.M.Ç. idaresindeki 06 EY 4366 plakalı otomobil, M.R.Ç. yönetimindeki 50 AG 708 plakalı yolcu otobüsü ile H.A'nın kullandığı 06 BAZ 933 plakalı tırın karıştığı kaza meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 20 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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