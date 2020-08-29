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GÜNCELLEME - Sakarya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

SAKARYA HABERLERİ  | 29.08.2020 13:59 | Son Güncelleme

Katil zanlısı, polis ekiplerince Geyve ilçesinde yakalandı ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi, cinayet şüphelisi yakalandı.

Çeltikler Mahallesi'nde önceki gün çıkan silahlı kavgada yaralanan Dağcan E. (25), Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Şahin D, Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çeltikler Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Bu arada, şüphelinin evinde hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı olan ve 10 yıl hapis cezası bulunan Y.K. (28) de gözaltına alındı.

Cinayet şüphelisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olay

Sakarya'nın Geyve ilçesinde aralarında husumet bulunan Sabahattin D. (77) ve torunu Şahin D. ile Dağcan E. arasında çıkan silahlı kavgada Sabahattin D. hayatını kaybetmiş, Dağcan E. ağır yaralanmış, Şahin D. ise kaçmıştı.

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