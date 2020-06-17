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GÜNCELLEME - Saklandığı evde yakalanan FETÖ üyesi tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 17.06.2020 16:01 | Son Güncelleme

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kadın zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Jandarma Komutanlığı, firari Y.Ü'nün Elazığ'a geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), zanlının saklandığı eve düzenlediği operasyonda, Y.Ü. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ü. tutuklandı.

Y.Ü'nün, Elazığ'da öğretmenlik yaparken silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 2016'da meslekten ihraç edildiği belirtildi.

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