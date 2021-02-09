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GÜNCELLEME - Samsun merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 kişiye adli kontrol

09.02.2021 16:36 | Son Güncelleme:
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GÜNCELLEME - Samsun merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 kişiye adli kontrol

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında kapatılan askeri okul öğrencileri ve muvazzafların da bulunduğu şüphelilerden 2'si daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden birinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

FETÖ/PDY'nin mahrem askeri imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve HTS raporları tamamlanan şüphelilerin yakalanması amacıyla Samsun merkezli 4 ilde 5 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, aralarında kapatılan askeri okul öğrencileri ve muvazzafların da olduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan biri emniyetten, 10'u ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Samsun merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 kişi adliyede

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