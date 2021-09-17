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GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlıya daha adli kontrol

17.09.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun ve Karabük'te, FETÖ/PDY'ye yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ikisi muvazzaf asker 6 şüpheliden 3'ü daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun'un Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçeleri ile Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen iki muvazzaf askeri personel ile kapatılan askeri okulun 4 öğrencisi 15 Eylül'de gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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