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  4. GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 3 şüpheli daha salıverildi

GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 3 şüpheli daha salıverildi

SAMSUN HABERLERİ  | 10.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun merkezli, Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında meslekten ihraç edilen bir binbaşı, bir teğmen ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 22 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, dört gün önce düzenlenen operasyonda 18 zanlı yakalanmıştı.

Zanlılardan biri emniyetten salıverilmiş, 14'ü daha önce çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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ankesör soruşturması FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Samsun Terörle Mücadele Şubesi

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