YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. GÜNCELLEME - Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 13'ü tutuklandı

GÜNCELLEME - Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 13'ü tutuklandı

25.03.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun ile Ankara ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 47 zanlıdan 17'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütleri ve karıştıkları suçların deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütülmüştü. Bu kapsamda 18 Mart'ta Samsun, İstanbul ve Ankara'da, silahlı organize suç örgütü kapsamında, tasarlayarak kasten öldürme ve azmettirme, örgütlü uyuşturucu ticareti yapma, kasten yaralama, nitelikli yağma, nitelikli mala zarar verme, tehdit, ikamet kurşunlama, kasten yaralamaya teşebbüs, tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarını işlediği belirlenen zanlıların adreslerinde ruhsatsız 16 tabanca ve 4 tüfek, farklı çaplarda 835 tabanca fişeği, 17 kartuş, 490 bin 926 sentetik ecza hapı, 14 kilo 774 gram esrar, 4,27 gram kokain, 7 kilogram metamfetamin ile çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandıSamsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
Sürgün çilesi bitmeyen Ahıska Türkleri yine yollardaSürgün çilesi bitmeyen Ahıska Türkleri yine yollarda
Atletizm müsabakasında bayılması hayatını kurtardıAtletizm müsabakasında bayılması hayatını kurtardı
Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 25 Mart Cuma

İmsak
04:57
Sabah
06:23
Öğle
12:46
İkindi
16:14
Akşam
18:58
Yatsı
20:19

Samsun Nöbetçi Eczaneler25 Mart Cuma

Engin Eczanesi
Ilkadim
Birsen Akdeniz Eczanesi
Ilkadim
Güneş Eczanesi
Canik
Büyük Eczanesi
Atakum
Yaşam Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.