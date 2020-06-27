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GÜNCELLEME - Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 27.06.2020 00:08 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 6'sı savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Uşak'ta yakalanan bir şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun adliyesine sevk edilen 26 şüphelinden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 19 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun, Amasya ve Uşak'ta belirlenen adreslere 23 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 zanlı gözaltına alınmıştı.

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