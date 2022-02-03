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GÜNCELLEME - Samsun Valiliği: Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı

03.02.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİ DAĞLI'NIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Samsun Valiliği, Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Onur Anıtı'na urgan asıldığına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekiplerin ivedilikle olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'da simge haline gelen Atatürk anıtına yapılan bu saygısızlığın asla kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "Kolluk birimleri ilgili aracı tespit etmiştir. Onur Anıtı'na urgan asmak suretiyle saldırı gerçekleştiren 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç Valiliğimizce yakinen takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.​​​​​​​

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin kuruluşuna liderlik eden büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı atarak kurtuluş meşalesini yaktığı Samsun'un simgesi haline gelmiş Atatürk Anıtı'na yapılan menfur saldırının tüm boyutlarıyla ele alındığını vurguladı.

Olayla ilgili yakalanan 2 zanlının sorgulaması ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini aktaran Dağlı, "Bu menfur saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyorum. Olayın idari ve adli süreci tarafımdan yakinen takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.

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