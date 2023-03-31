Samsun'da 13 aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Samsun-Ankara kara yolu Kavak mevkisinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda aralarında yolcu otobüsü, tır ve otomobillerin bulunduğu 13 araç kazaya karıştı.
Kazada 13 kişi yaralandı. Tır ile çarpışan otomobildeki sürücü araç içerisinde sıkıştı.
Olay yerinde sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu sürücü aracından çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Bir süre kapanan Samsun-Ankara kara yolu yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.