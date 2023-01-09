YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da 139 bin 842 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Samsun'da 139 bin 842 sentetik ecza hapı ele geçirildi

09.01.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da düzenlenen operasyonda 139 bin 842 sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.Z.S. ve O.Ş'nin organize hareket ederek Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği ve burada dağıtım yapacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kiraladıkları aracı kent girişinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, 2 bin 497 kutu halinde toplam 139 bin 842 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.Z.S. ve O.Ş. emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çamura saplanan traktörün tekerinden fırlayan kütük ölüme neden olduÇamura saplanan traktörün tekerinden fırlayan kütük ölüme neden oldu
“Gez-Gör Diyarbakır” etkinlikleriyle kız yurdu öğrencileri Hilar Mağaralarını gezdi“Gez-Gör Diyarbakır” etkinlikleriyle kız yurdu öğrencileri Hilar Mağaralarını gezdi
Van’ın tek boynuzlu dağ keçisi 3 yıldır aynı bölgedeVan’ın tek boynuzlu dağ keçisi 3 yıldır aynı bölgede
Anahtar Kelimeler:
Samsun uyuşturucu operasyonu narkotik

Samsun Namaz Vakitleri 10 Ocak Salı

İmsak
06:22
Sabah
07:53
Öğle
12:47
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:57

Samsun Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Salı

Yüksel Eczanesi
Ilkadim
Hale Eczanesi
Ilkadim
Sinem Eczanesi
Canik
Öncü Eczanesi
Atakum
Ozan Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.