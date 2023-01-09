Samsun'da 139 bin 842 sentetik ecza hapı ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.Z.S. ve O.Ş'nin organize hareket ederek Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği ve burada dağıtım yapacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kiraladıkları aracı kent girişinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, 2 bin 497 kutu halinde toplam 139 bin 842 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.Z.S. ve O.Ş. emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

