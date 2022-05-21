YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. GÜNCELLEME - Samsun'da 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan zanlıya adli kontrol

GÜNCELLEME - Samsun'da 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan zanlıya adli kontrol

21.05.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da düzenlenen operasyonda, anahtarlık şeklinde 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Y.G'nin emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Y.G, başka bir suçtan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunması nedeniyle ise tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürütmüş ve V.A'yı takibe almıştı. Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanan zanlının üst ve eşyalarındaki aramada anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette 19 suikast tabancası ele geçirilmişti. Gözaltına alınan V.A. ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaş mağduru 10 yaşındaki Kyra Türkiye'de yeniden resim yapmaya başladıSavaş mağduru 10 yaşındaki Kyra Türkiye'de yeniden resim yapmaya başladı
Eskişehir'de öldürülen kadının katil zanlısı oğlu ile eski eşi adliyedeEskişehir'de öldürülen kadının katil zanlısı oğlu ile eski eşi adliyede
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bucak'ta esnafı ziyaret ettiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bucak'ta esnafı ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:13
Sabah
05:04
Öğle
12:36
İkindi
16:33
Akşam
19:58
Yatsı
21:41

Samsun Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Cumartesi

Saadet Eczanesi
Ilkadim
Bankalar Eczanesi
Ilkadim
Canik Eczanesi
Canik
Denizevleri Eczanesi
Atakum
Volkan Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Katledilen Ukraynalı sivilin eşi sordu: ''Ne hissettin?''

Katledilen Ukraynalı sivilin eşi sordu: ''Ne hissettin?''

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.