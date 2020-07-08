GÜNCELLEME - Samsun'da 2 aile hekimini darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki aile hekimini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Umut Y. (28), ateşi yükseldiği için muayene olmak üzere Kirazlık Aile Sağlığı Merkezine gitti.

Burada görevli aile hekiminin, Umut Y'yi bağlı bulunduğu aile sağlığı merkezine yönlendirmesi üzerine tartışma çıktı.

Bu sırada masanın üzerinde bulunan su bardağını kıran Umut Y, tehdit de ettiği aile hekimi M.E'yi darbetti.

Odada bulunan tuvaletin camını da kıran Umut Y, kavgayı ayırmak isteyen aile hekimi H.M.A'yı da darbetti.

Darp raporu alan M.E. ile H.M.A, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Aile Sağlığı Merkezindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi Kutlukent Mahallesi'nde yakaladı.

"Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Umut Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Umut Y'nin hakkında başka bir suçtan dolayı denetimli serbestlik işlemi uygulandığı öğrenildi.

