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GÜNCELLEME - Samsun'da 30 adresten 33 su saati çaldıkları öne sürülen amca-yeğen yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 25.02.2020 19:17 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜ BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'da 30 adresten 33 su saati çaldıkları öne sürülen amca-yeğen yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 30 adresten 33 su saati çaldıkları öne sürülen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, metruk ve boş binalardan su saatleri çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelileri belirleyen ekipler, Furkan Y. (31) ile yeğeni Doğukan Y'yi (22) Yenidoğan Mahallesi'nde yakaladı.

Şüpheliler, 9 Temmuz 2019 ile 24 Şubat 2020 tarihleri arasında gece girdikleri 30 adresten 33 su saatini çalarak hurdacılara sattıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen amca-yeğen, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların binalardan su saatlerini çalıp çuvala koyduktan sonra ayrıldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'da 30 adresten 33 su saati çaldıkları öne sürülen amca yeğen yakalandı

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Hırsızlık İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İlkadım Samsun su saati

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