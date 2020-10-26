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GÜNCELLEME - Samsun'da 48 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 26.10.2020 19:04 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da 48 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 48 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ağır ceza mahkemesince aranan S.B'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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