YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. GÜNCELLEME - Samsun'da 9. kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Samsun'da 9. kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

27.07.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'da 9. kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde, bir inşaatın 9. katındaki iskeleden zemine düşen işçi yaşamını yitirdi.

Körfez Mahallesi 5049 Sokak'ta bir inşaatın 9. katında kurulu iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybeden işçi Özcan Demir (22) zemine düştü.

Ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ambulansıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Demir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demir'in düşerken halatlara tutunmaya çalıştığı, bu sayede düşüşünü yavaşlattığı belirtildi.

Samsun'da 9. kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TEKNOFEST öncesi Samsun'da Keşif Kampüsü kuruluyorTEKNOFEST öncesi Samsun'da Keşif Kampüsü kuruluyor
Kırşehir'de temel inşaatında toprak kayması sonucu sıkışan işçiyi AFAD ekibi kurtardıKırşehir'de temel inşaatında toprak kayması sonucu sıkışan işçiyi AFAD ekibi kurtardı
Uşak'ta iniş sırasında ön tekeri kopan eğitim uçağında hasar oluştuUşak'ta iniş sırasında ön tekeri kopan eğitim uçağında hasar oluştu
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:19
Öğle
12:46
İkindi
16:42
Akşam
20:04
Yatsı
21:44

Samsun Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Perşembe

Erturan Eczanesi
Ilkadim
Kevser Eczanesi
Ilkadim
Güney Eczanesi
Canik
Liman Eczanesi
Atakum
Dedem Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Avokadonun kararmasını bu yöntemle engelleyin

Avokadonun kararmasını bu yöntemle engelleyin

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.