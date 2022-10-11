GÜNCELLEME - Samsun'da bindiği taksiyi gasbeden 17 yaşındaki zanlı tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bindiği taksinin şoförünü silahla tehdit ederek aracı gasbeden şüpheli tutuklandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin 55 T 0064 plakalı ticari taksiyi, sürücüsü H.T'ye pompalı tüfek doğrultarak gasp ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Taksiyle kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu Samsun-Ankara kara yolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin 17 yaşındaki Rahman A. olduğu belirlendi.

Zanlı, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin araç içerisinde bulunan çantasından özçekim lambası, cerrahi eldiven, powerbank ve hafıza kartı ile şarj aletleri ele geçirildi.



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