GÜNCELLEME - Samsun'da bir kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kadının cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ulugazi Mahallesi'nde Aysun G'nin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Özgürhan Ö. (26) olduğunu belirledi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka bir dosyadan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından Hırsızlık Bürosu ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlının çaldığı cep telefonunu sattığı öğrenildi.