GÜNCELLEME - Samsun'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili kazmada kan izleri tespit edilen komşu serbest bırakıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde geçen yıl bir kişinin arkadaşının evinin önünde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince, 3 Mart 2020 tarihinde Selahiye Mahallesi Tevfikiye Sokak'ta bir apartmanın önünde İsa Erdemoğlu'nun (52) ölü bulunmasıyla ilgili, olayın kaza mı cinayet mi olduğunun aydınlatılması için özel ekip kuruldu.

Ekipler, soruşturma kapsamında, apartmanın yanında bulunan odunluktaki kazma üzerinde iki kişiye ait kan izine rastladı.

Kan izlerinden alınan DNA örneklerinden izlerin, İsa Erdemoğlu ile arkadaşının komşusu O.K'ye ait olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan O.K, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe elektronik kelepçe takılmak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Tevfikiye Sokak'ta 3 Mart 2020'de bir apartmanın önünde yerde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, İsa Erdemoğlu'nun öldüğü belirlenmişti. Erdemoğlu'nun gece arkadaşına geldiği, birlikte alkol aldıktan sonra evden ayrıldığı ve birinci kattan düştüğü iddia edilmişti.

