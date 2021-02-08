YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. GÜNCELLEME - Samsun'da çöp konteynerinde bulunan bebeğin annesi ve anneannesi yakalandı

GÜNCELLEME - Samsun'da çöp konteynerinde bulunan bebeğin annesi ve anneannesi yakalandı

08.02.2021 12:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLILARIN ADLİYEYE SEVKİ EKLENDİ

Samsun'un İlkadım ilçesinde çöp konteynerine bırakılan bebeğin annesi ve anneannesi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Kökçüoğlu Mahallesi Mehmet Akif Sokağı'nda belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bebeğin annesi Afganistan uyruklu Zahra M. (21) ve anneannesi Meryem M. (49) yakalandı. Operasyonda, bebeğe ait çanta, biberon, bebek bezi, zıbın ve elbiseler ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zehra M, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "pişman mısın?" sorusuna "pişmanım" diye cevap verdi.

Ulugazi Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'ndeki çöp konteynerinden 3 gün önce ağlama sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmişti. Ekipler, çöp konteynerinde, yanına biberon bırakılan yaklaşık 1 haftalık kız bebek bulmuştu. Hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Samsun Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:54
İkindi
15:40
Akşam
18:06
Yatsı
19:27

Samsun Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Erturan Eczanesi
Ilkadim
Güneş Eczanesi
Ilkadim
Ketenci Eczanesi
Ilkadim
Kamalı Eczanesi
Atakum
Pekşen Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

’Bu özelliklere sahipseniz burun ameliyatı olmayın’

’Bu özelliklere sahipseniz burun ameliyatı olmayın’

Samsun Okuma Vakti Projesi 4 yaşında

Samsun Okuma Vakti Projesi 4 yaşında

Samsun kısıtlamaya uydu, vali teşekkür etti

Samsun kısıtlamaya uydu, vali teşekkür etti

Çarşamba Belediyesi gençlerin YKS ücretini karşılayacak

Çarşamba Belediyesi gençlerin YKS ücretini karşılayacak

Sanata 100 bin TL’lik faizsiz kredi

Sanata 100 bin TL’lik faizsiz kredi

Terme Bulvar Yolu yıl sonunda hizmete açılıyor

Terme Bulvar Yolu yıl sonunda hizmete açılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.