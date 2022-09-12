YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. GÜNCELLEME - Samsun'da eniştesini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Samsun'da eniştesini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

12.09.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'da eniştesini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde ablasının eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, karısıyla sorun yaşayan M.A.G. (39), Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kayınpederiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşinin erkek kardeşi M.Y.P. (32), M.A.G'yı bıçakla yaraladı.

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

M.Y.P. ise İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince Arda Sokak'ta yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun'da eniştesini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da silahın kazayla patlaması sonucu vefat eden polis, son yolculuğuna uğurlandıİstanbul'da silahın kazayla patlaması sonucu vefat eden polis, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildiŞehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi
Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde yöresel yemekler yarıştıUluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde yöresel yemekler yarıştı
Anahtar Kelimeler:
Samsun İlkadım enişte

Samsun Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
04:37
Sabah
06:05
Öğle
12:36
İkindi
16:09
Akşam
18:58
Yatsı
20:20

Samsun Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Pazartesi

Sahara Eczanesi
Ilkadim
Site Eczanesi
Ilkadim
Erkan Eczanesi
Canik
Vural Eczanesi
Atakum
Sevinç Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.