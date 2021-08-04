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  4. GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

04.08.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışma gerçekleştirdi.

Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen jandarma personeli K.Ö. ile hakkında soruşturma bulunan örgüte ait dershane çalışanı K.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K. ve K.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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