GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda aranan zanlı gözaltına alındı

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, örgüte ait hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün "mahrem yapısı" ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgütün firari "mahrem imamı" olduğu öne sürülen H.F'yi gözaltına aldı.

İkametgahta yapılan aramada, terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen çok miktarda para ve dijital materyale el konuldu.

H.F, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



