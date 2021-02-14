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GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda aranan zanlı gözaltına alındı

14.02.2021 22:33 | Son Güncelleme:
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Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, örgüte ait hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün "mahrem yapısı" ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgütün firari "mahrem imamı" olduğu öne sürülen H.F'yi gözaltına aldı.

İkametgahta yapılan aramada, terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen çok miktarda para ve dijital materyale el konuldu.

H.F, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Samsun'da FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda aranan zanlı gözaltına alındı

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