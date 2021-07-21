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GÜNCELLEME - Samsun'da gölete düşen kişinin cesedi bulundu

21.07.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Samsun'un Atakum ilçesinde gölete düşen kişinin cesedi bulundu.

Arkadaşları ile Karakavuk Mahallesi'nde Ondokuz Mayıs Üniversitesine ait göletin kıyısına giden Irak uyruklu M.W.M. (23), dengesini kaybederek suya düştü. M.W.M'nın sudan çıkamaması üzerine arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen Samsun Jandarma İl Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma timleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlardan oluşturulan 10 kişilik ekip, gölette arama çalışması başlattı.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, bölgeye getirilen aydınlatma sistemleri ile yeniden başladı.

Sürdürülen arama çalışmalarında Jandarma İl Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma timleri , M.W.K'nin cesedine ulaştı.

M.W.M'nin cesedi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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