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GÜNCELLEME - Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı

09.03.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİ DAĞLI'NIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, servis sürücüsü ile 6 öğrenci yaralandı.

M.B'nin kullandığı 55 TB 488 plakalı öğrenci servisi, kar yağışının etkili olduğu Kuzören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada sürücü M.B. (70) ile serviste bulunan Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Sibel Şahin (15) ve ikizi Sevgi Şahin (15) ile T.Ş. (15), Ö.K. (16), T.Ş. (15), A.D. (15), B.K. (16) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sibel Şahin, hayatını kaybetti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaralıları hastanede ziyaret etti.

Dağlı, AA muhabirine, Alaçam'daki hastanede bulunan yaralı 2 öğrencinin de ileri tetkik ve tedavileri için Bafra'ya gönderileceğini söyledi. Yaralıların genel durumunun iyi olduğunu belirten Dağlı, "Acı bir durum, bir öğrencimizi kaybetmemiz bizim için en acısı. İnşallah diğer öğrencilerimize zarar gelmez, iyileşirler. Hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun Samsun olarak." ifadesini kullandı.

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