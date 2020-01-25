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GÜNCELLEME - Samsun'da oto hırsızlığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 25.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da çalıntı araçları parçalayarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşamba ilçesinde çalıntı araçların parçalanarak satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturmanın ardından belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda araca ait kaporta ve motor parçaları ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerle bağlantısı bulunduğu belirlenen 25 araca da incelenmek üzere el konuldu.

Olayla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K, I.M, K.Y, H.T, B.Ş, A.B, H.K. ve Ş.H.T, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

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Adliye Operasyon oto hırsızlığı Samsun serbest bırakıldı

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