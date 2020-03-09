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GÜNCELLEME - Samsun'da "torbacı" operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 09.03.2020 17:46 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan sekiz şüpheliden üçü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Çiftlik Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 611 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 55 lira ele geçirdi.

Operasyonda B.B, Y.G, H.Y.D, S.R, E.Ç, Ü.O, T.B.Ç. ve M.B. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.B, T.B.Ç. ve Ü.O, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelileri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İlkadım Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun Uyuşturucu Operasyonu

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