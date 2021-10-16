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GÜNCELLEME - Samsun'da uçuruma devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

16.10.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ VE YEDEK ŞOFÖRÜN ROPÖRTAJI EKLENDİ

Samsun'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Trabzon'a gitmek üzere yola çıkan Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı VİP Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolunun 31. kilometresi Boğaziçi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi gönderildi. Ekiplerin ip yardımıyla ulaşabildikleri kaza yerinde, araçta sıkışanlar güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sevilay Aksoy kaza yerinde, Zekiye Özdemir kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Beyzanur Karadeniz, Süveyla Çakır, Nilgün Aydemir, Seded Yamaç, Tuğba Tur, Yakup Çakır, Ayşegül Alemdar, Bayram Çevik, Köksal Vural, Hüseyin Özdemir, Resul Demir, Fatih Efiloğlu, Osman Özsoy ve Mustafa Kurbetoğlu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün yedek şoförü Mustafa Kurbetoğlu, gazetecilere, İstanbul'dan Trabzon'un Şalpazarı ilçesine gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, saati dolunca direksiyona diğer şoför arkadaşının geçtiğini belirterek, "Kaza sırasında uyuyordum. Sesle uyandım, kaza anını görmedim. Kaza olduktan sonra devlet buradaydı." diye konuştu.

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