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GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 17.09.2020 18:56 | Son Güncelleme

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GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı

Samsun'daki 2 uyuşturucu operasyonunda 6 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Canik ilçesinde düzenlenen uygulamada, 141 kişi, 19 araç, 4 iş yeri, 4 park ve 3 metruk bina kontrol edildi.

Uygulamada, 4 kişi hakkında yeni tip koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmaktan, 2 kişiye ise çevreye rahatsızlık vermekten idari işlem yapıldı.

Ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 14 sentetik hap ele geçirdi, 4 zanlıyı yakaladı.

"Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 4 zanlı, emniyetten serbest bırakıldı.

Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi alınan E.K. ve T.A'nın ikametlerine operasyon düzenlendi.

Zanlıların ikametinde arama yapan ekipler, 1345 gram esrar, hassas terazi, kenevir bitkisi ve 126 sentetik hap buldu.

Gözaltına alınan E.K. ve T.A. emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, T.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

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