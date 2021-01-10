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GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

10.01.2021 19:13 | Son Güncelleme:
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Samsun'da düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları öğrenilen S.K. isimli kadın ile F.S'nin ikametine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametinde arama yapan ekipler, 570,60 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve bu silaha ait 3 mermi ile uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen 80 kilitli poşet ele geçirdi.

Unkapanı Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi alınan F.T.Ç, 231,60 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı.

Ekipler, Liman Mahallesi'nde ise gözaltına aldıkları M.Ö'nün üzerinde bazıları uyuşturucu nitelikli 69 hap ele geçirdi. Şüpheli ile hareket ettiği belirlenen A.O.K. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.S, F.T.Ç, M.Ö. ve A.O.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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