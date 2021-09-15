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GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

15.09.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen T.S'nin ikametinde arama yapan ekipler, 19,68 gram sentetik uyuşturucu, 14 kapsül sentetik ecza hapı, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 30 lira ele geçirdi.

C.Ç'nin ise İlyasköy Mahallesi'nde uyuşturucu sattığını belirleyen ekipler, zanlının adresinde bulunan 50 uyuşturucu hap, 66 kapsül sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 50 liraya el koydu.

Karasamsun Mahallesi'nde de uyuşturucu satışı yaptığı öğrenilen K.Ö'nün ikametindeki aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, esrarlı sigara, uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1555 lira bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan T.S, C.Ç. ve K.Ö. emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Ç. ve K.Ö tutuklandı, T.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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