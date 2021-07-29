GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları M.M. ve B.K'nin üst aramasında, 267,9 gram sentetik uyuşturucu, 4 plastik şişe içinde 560 mililitre aseton, bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.
Soruşturmayı sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere ait ikametlerde yaptıkları aramalarda, 7 gram sentetik uyuşturucu buldu. M.M. ve B.K. gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekiplerince de İstasyon Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, O.U'nun bulunduğu araçta 2 bin 800 kapsül sentetik hap ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından O.U. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
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