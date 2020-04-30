YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 30.04.2020 18:03 | Son Güncelleme

Yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.

Aramada, 50 paket halinde 1101 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 kişinin yanı sıra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli, ''Uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen F.Ö, S.Y. ve F.U. tutuklandı, E.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
Anahtar Kelimeler:
Atakum Samsun Tutuklu Uyuşturucu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti

Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti

İhtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

İhtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

Kaymakam Aslan’dan ‘1 Mayıs’ açıklaması

Kaymakam Aslan’dan ‘1 Mayıs’ açıklaması

Samsun Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
03:47
Sabah
05:26
Öğle
12:37
İkindi
16:27
Akşam
19:38
Yatsı
21:10

Samsun Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Duruşehir Eczanesi
Ilkadim
Koza Eczanesi
Ilkadim
Özdemir Eczanesi
Ilkadim
Gümüş Eczanesi
Atakum
Limon Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Cesedi Bulunan Mustafa Gazel, Emanet Arabayı Selden Kurtarmak Isterken Öldü

Cesedi Bulunan Mustafa Gazel, Emanet Arabayı Selden Kurtarmak Isterken Öldü

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.