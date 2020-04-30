GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.
Aramada, 50 paket halinde 1101 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Araçta bulunan 2 kişinin yanı sıra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli, ''Uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen F.Ö, S.Y. ve F.U. tutuklandı, E.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.