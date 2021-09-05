GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 bin 26 kapsül sentetik hap ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 26 kapsül sentetik hap ele geçirildi, yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde, uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen E.R'yi takibe alan ekipler, şüphelinin iki kişiye sentetik uyuşturucu sattığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, zanlının adresinde yaptıkları aramada, valizde 5 bin 26 kapsül sentetik hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 50 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

