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  4. GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

23.01.2021 22:44 | Son Güncelleme:
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.S.S'nin İstanbul'dan Samsun'da yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

F.S.S'ye ait uyuşturucuyu saklamak için araçla nakletmeye çalışan F.Ç. ve R.D'yi Atakum ilçesinde yakalayan ekipler, 21 bin 420 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Operasyon düzenleyen ekipler, F.S.S'yi İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin lirayla yakaladı.

Şüpheli ile müşterek hareket etikleri belirlenen A.Ş, H.G. ve H.K. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan R.D. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden F.S.S, A.Ş. ve H.K. tutuklandı, F.Ç. ile H.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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