GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde devriye faaliyeti yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, şüphelendikleri A.Ç. isimli kadın ile Ö.K'nin bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, satışa hazır bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlılar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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