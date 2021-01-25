YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. GÜNCELLEME - Samsun'da yabancı uyruklu 14 DEAŞ şüphelisinin gözaltı süresi uzatıldı

GÜNCELLEME - Samsun'da yabancı uyruklu 14 DEAŞ şüphelisinin gözaltı süresi uzatıldı

25.01.2021 21:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 14 zanlının gözaltı süresi uzatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan Suriye ve Irak uyruklu 14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildi.

İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen 13 adrese 22 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen Suriye uyruklu 4 ve Irak uyruklu 10 şüpheli yakalanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Samsun Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:45
Öğle
12:52
İkindi
15:25
Akşam
17:49
Yatsı
19:12

Samsun Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Günseli Eczanesi
Ilkadim
İrem Eczanesi
Ilkadim
Sevgi Eczanesi
Ilkadim
Öykü Eczanesi
Atakum
Türk Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Samsun'da firari iki hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı

Samsun'da firari iki hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı

Kenan Yelek: “İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Kenan Yelek: “İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Yolcu araçlarında ‘pandemi’ denetimi

Yolcu araçlarında ‘pandemi’ denetimi

4 yıl ikişer ay hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı

4 yıl ikişer ay hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı

Başkan Demirtaş: “Hilal Kart, sıcak yemek, ekmek kuponu ile yaşam desteği oluyoruz”

Başkan Demirtaş: “Hilal Kart, sıcak yemek, ekmek kuponu ile yaşam desteği oluyoruz”

Başkan Sandıkçı’dan personele teşekkür

Başkan Sandıkçı’dan personele teşekkür

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.